De PVV kan niet stuk in het Brabantse dorp Rucphen. De PVV was bij de verkiezingen in 2012 al de grootste met 27,4 procent van de stemmen, maar nu koos maar liefst 38,9 procent van de dorpelingen voor de politieke koers van Geert Wilders. Op gepaste afstand volgt de VVD met 19,6 procent.