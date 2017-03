PVV de grootste in Maastricht

De PVV is de grootste partij geworden in Maastricht. De partij van Geert Wilders kreeg 18,3 procent van de stemgerechtigde kiezers achter zich. Dat was bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2012 nog 14,5 procent.

De VVD zakte wat terug en heeft 15,7 procent, gevolgd door D66 met 14,8 procent. SP, GroenLinks en CDA hebben respectievelijk 11,3 procent, 10,9 procent en 10,5 procent. De PvdA, de grootste in 2012, kelderde in Maastricht van 27,7 procent tot 5,3 procent.

De opkomst was 76,9 procent, van 68,2 procent in 2012.