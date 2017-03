PvdA stevent af op historische nederlaag

De PvdA stevent af op een historische nederlaag. „Dit is een bittere avond voor de Partij van de Arbeid. De uitslag is ongelooflijk teleurstellend”, zei PvdA-voorman Lodewijk Asscher in een eerste reactie voor partijleden in Amsterdam.

De PvdA verliest volgens de exitpoll van NOS/RTL 29 zetels. Daarmee zouden de sociaaldemocraten met negen zetels in de nieuwe Tweede Kamer komen. Het verlies is groter dan in 2002. Toen verloor de partij 22 zetels onder leiding van Ad Melkert.

De PvdA zat de afgelopen jaren in de regering met de VVD. „Ons land staat er nu veel beter voor dan in 2012. Toch zijn we er helaas niet in geslaagd om met onze resultaten uit het kabinet en onze plannen voor de komende vier jaar onze kiezers te overtuigen”, zei Asscher.

De peilingen gaven al lang een slecht resultaat aan voor de PvdA. Maar dat zoveel zetels verloren zouden gaan, hadden weinigen verwacht.

Asscher nam begin december het leiderschap van de partij over van Diederik Samsom. Dat gebeurde na een interne verkiezing. Toen stond de partij er in de peilingen al niet goed voor.

Asscher heeft eerder aangegeven in de Kamer te gaan zitten, ook met een flink verlies. Wel werd er de afgelopen dagen gespeculeerd over de positie van partijvoorzitter Hans Spekman. Die maakte woensdagavond geen aanstalten het veld te ruimen. De partijtop hamert erop dat het belangrijk is „elkaar juist nu vast te houden”.

De uitslag voelt onrechtvaardig, reageerde Jeroen Dijsselbloem, de minister van Financiën en de nummer drie van de PvdA. Hij sprak van „een ellendige avond”. „De kiezer heeft altijd gelijk, zeggen ze, maar het voelt niet altijd rechtvaardig. Dit is zo’n moment.”

De komende dagen en weken gaat de partij het gesprek aan met leden en kiezers, verklaarde Asscher. „We zullen onze wonden likken, elkaar steunen en vast ook weer lachen. En gezamenlijk zullen we dan weer nieuwe moed, nieuwe energie en nieuwe inspiratie vinden voor de komende jaren. De sociaaldemocratie zal terugkomen en het bouwen begint vandaag.”