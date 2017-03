PvdA krijgt klap in Rotterdam

De PvdA heeft in Rotterdam zware averij opgelopen. De partij was bij de vorige verkiezingen nog de grootste partij met 32 procent van de stemmen, maar is nu teruggevallen naar 6,4 procent. Dat blijkt uit gegevens die de gemeente aan de Verkiezingsdienst van het ANP doorgaf.

Nieuwkomer DENK kwam boven de PvdA uit met 8,1 procent.

De VVD kreeg 16,4 procent van de stemmers achter zich. Dat was in 2012 nog 20,4 procent, maar de partij is nu de grootste. De PVV kreeg 16,1 procent, van 13,3 procent bij de vorige verkiezingen voor de Tweede Kamer. D66 heeft 12,7 procent, GroenLinks 11,1 procent.

De opkomst in Rotterdam was 72,6 procent.