Protest van 90 km tegen kerncentrale Tihange

Een menselijke ketting van 90 kilometer lang moet op zondag 25 juni leiden tot sluiting van de Belgische kerncentrale in Tihange. De organisatie rekent op zo’n 60.000 mensen uit België, Duitsland en Nederland. De manifestatie loopt van Aken via Maastricht en Luik naar Tihange.

Er hebben zich al 15.000 mensen aangemeld. Ook van de gemeenteraden van onder meer Heerlen en Vaals komt er unanieme steun, meldt een van de initiatiefnemers WISE (World Information Service on Energy) dat campagne voert tegen kernenergie. Ook zou een aantal Tweede Kamer-leden binnenkort bekendmaken mee te doen. „Het is heel lang geleden dat er zo’n grote unieke internationale actie tegen kernenergie is georganiseerd”, zegt de campagneleider.

De actie wordt gecoördineerd door Duitse, Belgische en Nederlandse milieuorganisaties. Over de veiligheid van de kerncentrales in het Belgische Doel en Tihange, ten zuidwesten van Maastricht, bestaan grote zorgen, ook in de buurlanden. De reactor in Tihange werd begin september stilgelegd toen een gebouw in het niet-nucleaire deel beschadigd raakte. De herstart is sindsdien al verscheidene malen aangekondigd en weer uitgesteld.