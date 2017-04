Protest tegen plan weghalen christelijke symbolen azc Apeldoorn

PVV-fractievoorzitter Faber in de Staten van Gelderland vindt het absurd dat er plannen zijn om christelijke afbeeldingen te verwijderen uit de kapel van het nieuwe asielzoekerscentrum in Apeldoorn.

In de plannen van de architect staat dat de afbeeldingen in de Sint Josephkapel op het terrein van de voormalige psychiatrische instelling GGNet worden afgedekt of worden weggehaald, aldus Omroep Gelderland woensdag.

Daar komt vanaf begin volgend jaar een azc voor 400 vluchtelingen. De kapel moet een neutrale werk- en ontmoetingsplek worden. Volgens het architectenrapport heeft de kapel veel religieuze verwijzingen. Het voorstel is om één beeld ter bescherming weg te halen. Een ander beeld met een beeltenis van Jezus die het kruis draagt, zou moeten worden afgedekt. Ook de glas-in-loodramen worden afgedekt.

Geen knieval

„Het ontdoen van de Sint Josephkapel van alle christelijke symbolen is geen knieval voor de islam, zoals de Gelderse PVV suggereert. Alle gebouwen die in het bezit zijn van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zijn religie- en politiek neutraal. Daar kun je van alles van vinden, maar dat is nou eenmaal het beleid”, reageert een Apeldoornse gemeentewoordvoerder in dagblad de Stentor.

Faber vindt dat de afbeeldingen gewoon moeten blijven. „Ze zijn onderdeel van onze cultuur. Moeten we ons daarvoor schamen?”

Vanuit de omgeving van de kapel is er verzet tegen de komst van het azc. Volgens de omwonenden is de komst onnodig omdat er al een asiellocatie in de stad leegstaat.