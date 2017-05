Protest NVJ tegen vrijgeven nepnieuws politie

De journalistenvakbond NVJ gaat bij de politie en het Openbaar Ministerie protest aantekenen tegen het verspreiden van nepnieuws van deze instanties via de media. NVJ-secretaris Thomas Bruning zei woensdag dat het een kwalijke zaak is dat publieke instellingen als de politie en het OM mediaorganisaties voor hun karretje proberen te spannen.

„Dat kan tot gevolg hebben dat het publiek het vertrouwen in de media als onafhankelijke organisatie verliest”, zei Bruning. Directe aanleiding voor het ongenoegen van de NVJ is een bericht woensdag in het Dagblad van het Noorden. Die krant was door de politie bewust voorzien van onjuiste informatie over een aanstaande doorbraak in recherchewerk, bedoeld om een mogelijke verdachte uit de tent te lokken. Het Dagblad van het Noorden plaatste vervolgens een bericht over de zaak.