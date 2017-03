ProRail was van plan overweg op te heffen

Spoorbeheerder ProRail wil de spoorwegovergang bij Harlingen, waar maandag twee mensen omkwamen, opheffen. ProRail was hierover in gesprek met de eigenaar van de grond waarop de onbewaakte overgang ligt. Het plan is om de overweg helemaal weg te halen en een parallelweg aan te leggen zodat de boer zijn boerderij kan bereiken, zei een woordvoerster.

ProRail besloot hiertoe nadat er in februari ook al een ongeluk was geweest op de overgang bij Harlingen. Toen vielen er geen gewonden. ProRail-directeur Pier Eringa zei namens het bedrijf diep geschokt te zijn door het ongeval maandag en hij betuigt zijn medeleven aan de familie en vrienden van de slachtoffers.

Ook na het ongeval op een onbewaakte spoorwegovergang bij het Groningse Winsum, november vorig jaar, zei ProRail dat die overweg dicht moest. Bij dat ongeval raakten achttien mensen gewond. Het plan voor sluiting van de overweg lag zelfs al klaar. Er zou alleen nog geen overeenstemming zijn over een vergoeding voor het gebruik van grond voor een noodweg. Het leidde tot een openlijke ruzie tussen ProRail en de grondeigenaar, onder meer over de (tijdelijke) aanleg van een noodweg.

Nederland telt nog zo’n honderd onbewaakte overwegen. Begin dit jaar trok het kabinet 25 miljoen euro extra uit om ze allemaal alsnog te beveiligen.