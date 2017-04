Programma 4 en 5 mei verder bekendgemaakt

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn op 4 mei bij de herdenkingsbijeenkomst in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Schrijfster Annejet van der Zijl houdt daar de 4 mei-voordracht. Aansluitend is de kranslegging bij het Nationaal Monument op de Dam, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst donderdag.

Eerder was al bekend dat het traditionele gedicht wordt voorgelezen door de zestienjarige Güner Tuzgöl uit Heemstede. De scholier van het Eerste Christelijke Lyceum Haarlem won de finale van de wedstrijd Dichter bij 4 mei. Het gedicht heet ‘Geluk’. Premier Mark Rutte is ook op de Dam.

Een dag later, op 5 mei, ontsteekt Rutte in Haarlem het Bevrijdingsvuur tijdens Bevrijdingspop. De twaalfjarige Neal de Hoop uit Alkmaar doet de kinderlezing op de Nationale Viering Bevrijding.