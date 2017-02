Prof. dr. Maarten Verkerk: Reactie kabinet op commissie-Schnabel teleurstellend

Het is teleurstellend wat het kabinet tot nu toe gedaan heeft met het advies van de commissie ”Voltooid leven” onder leiding van D66-senator Schnabel.

Dat stelt prof. dr. Maarten Verkerk, die lid was van de commissie, donderdag in het Reformatorisch Dagblad.

De hoogleraar reformatorische wijsbegeerte aan de Technische Universiteit Eindhoven en aan Maastricht University zegt dat het antwoord van het kabinet op de commissie „zo platneoliberaal als de pieten” was. „Het ging over objectieve factoren waaraan voldaan moet worden om te komen tot voltooid leven. Die objectieve factoren bestáán helemaal niet. De regering heeft gewoon niet politiek en wetenschappelijk willen nadenken over de vraag.”

De commissie moest minister Schippers van Volksgezondheid adviseren rond de problematiek van voltooid leven. In reactie daarop kwam zij begin vorig jaar met het rapport ”Voltooid leven” waarin zij de overheid de raad gaf hulp bij zelfdoding niet te legaliseren.