Privé-eiland voor 11.500 euro

Het bezit van een eigen onbewoond eiland is voor velen een droom, maar enkele tientallen mensen maakten er dinsdag werkelijkheid van. Recreatieschap Vinkeveense Plassen verkocht per opbod 38 zogeheten legakkers, langwerpige eilandjes die in het verleden door turfwinning zijn ontstaan.

De nieuwe particuliere eigenaren mogen niets bouwen op hun eilandjes. Picknicken, met een bootje aanmeren of op een tuinstoel gaan zitten is wel toegestaan.

In totaal leverde de veiling 440.000 euro op. De gemiddeld prijs bedroeg dus ruim 11.500 euro. Zes eilandjes bleven onverkocht.

Voor ongeveer de helft van de verkochte legakkers in de Vinkeveense Plassen geldt dat ze binnen drie jaar van nieuwe oeverwanden voorzien moeten worden. Het recreatieschap had te weinig middelen voor het onderhoud. Dat was ook de reden van de verkoop.

„Particulieren zijn gelukkig goed in staat om het onderhoud van legakkers zelf te organiseren”, aldus bestuurslid Anco Goldhoorn. Hij vindt het wel „pijnlijk om afscheid te moeten nemen” van de eilandjes.