Pomp Breda en Rotterdam overvallen met mes

Het was maandagavond twee keer raak: een tankstation in Breda en in Rotterdam waren doelwit van een gewapende overval. In beide gevallen bedreigde de overvaller de pompmedewerker met een mes. Het is niet duidelijk hoe groot de buit bij de overvallen was.

Op de Heerbaan in Breda kwam een man de shop binnen en deed hij een greep in de kassa, terwijl hij de medewerker bedreigde. Aan de Prins Alexanderlaan in Rotterdam kwam de overvaller binnen terwijl een medewerkster bezig was in de winkel. Hij bedreigde haar met een mes. De vrouw verweerde zich, maar liep daarbij verwondingen op. Ze is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie is in beide zaken direct een onderzoek gestart.