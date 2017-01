Politietweets over Van der Steur verwijderd

De politie heeft zondag tweets verwijderd, waarin een teamchef zich kritisch uitliet over minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie). Dit bevestigde een woordvoerder van de politie in Den Haag naar aanleiding van berichtgeving door Omroep West.

De teamchef van politieteam Segbroek in Den Haag had op Twitter geërgerd gereageerd op woorden van Van der Steur. Die had via Twitter zijn waardering uitgesproken over de inzet van de hulpdiensten tijdens oud en nieuw. Diverse agenten, brandweerlieden en andere hulpverleners zijn tijdens de jaarwisseling tijdens hun werk belaagd.

„Soms past het U meer om te zwijgen. Dat is Nu. Middelen om het werk te doen zijn ondermaats en geen politieke steun”, twitterde de teamchef van Team Segbroek.

De woordvoerder van de Haagse politie zei dat de teamchef reageerde na de nachtdienst van oud en nieuw. Daarin had hij te maken met geweld tegen agenten van zijn team. De zegsman van de Haagse politie wees erop dat het contact van individuele agenten met de minister via de politiebonden en de leiding loopt.