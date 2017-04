Ook de Nederlandse politie is geschokt door de aanslag op collega-agenten in Parijs. „Franse politiemensen en hun familie zwaar getroffen door wat een gerichte aanslag lijkt te zijn. Bittere claim van IS stemt ons allen treurig”, schrijft korpschef Erik Akerboom op Twitter.

IS heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag op de Avenue des Champs-Elysées opgeëist. De terreurgroep noemt de dader Abu Yousif al-Baljiki, oftewel Abu Yousif de Belg. Zijn echte naam is nog niet bekendgemaakt.