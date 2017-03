Politie Zwolle gebruikt stroomstootwapen

De politie in Zwolle heeft bij de aanhouding van een 29-jarige agressieve dronken man een stroomstootwapen gebruikt. De man raakte niet gewond, zei de politie zondag.

Het was de eerste keer in Zwolle dat de politie een stroomstootwapen inzette, nadat begin februari een proef was gestart met het wapen. Ook de politie in Amersfoort en Rotterdam doen mee met het experiment. Onlangs werd het stroomstootwapen in Amersfoort ingezet tegen een man die onschuldig bleek te zijn.

Uit de proef moet blijken of agenten dankzij het wapen minder vaak in gevecht hoeven met verdachten. Politiemensen vinden de wapenstok en pepperspray soms niet effectief genoeg, omdat mensen door drank- of drugsgebruik minder gevoelig zijn voor pijnprikkels.

Bij het gebruik van stroomstootwapens speelt dat probleem niet. Mensen die worden geraakt door het wapen, verliezen tijdelijk de controle over hun spieren en zijn enkele seconden niet in staat verzet te bieden.