Politie ziet geen reden voor scherper screenen

De recente ophef rond de beveiliging van PVV-leider Geert Wilders is voor de politie geen reden medewerkers scherper te gaan screenen. Dat heeft Nathalie Smeets, hoofd veiligheid, integriteit en klachten bij de korpsstaf, woensdag laten weten.

Ze wees erop dat ook na een deugdelijke screening niet kan worden uitgesloten dat iemand in de fout gaat. „Screening is belangrijk, maar vormt geen garantiebewijs. We mogen dit middel niet los zien van andere maatregelen die de integriteit en beveiliging bevorderen”, aldus Smeets. „Het is van belang dat we gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen om elkaar scherp te houden. We moeten onszelf bewust zijn van onze voorbeeldfunctie, elkaar steunen bij lastige kwesties, elkaar aanspreken en ernstige twijfels melden bij de afdeling veiligheid, integriteit en klachten.”

De Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) van de politie, verantwoordelijk voor de veiligheid van de PVV-leider, raakte in opspraak nadat bekend was geworden dat een agent uit het team van Wilders te loslippig zou zijn geweest over zijn werkzaamheden.