Politie vindt vuurwapengevaarlijke man niet

In het Brabantse plaatsje Dorst heeft een arrestatieteam donderdagavond een inval gedaan in de woning van een man die bekendstaat als vuurwapengevaarlijk. Er bleek niemand aanwezig te zijn in het huis. Wel werd er een luchtdrukgeweer gevonden.

Sinds donderdagmiddag was de woning omsingeld. De provinciale weg N282, waar het huis aan staat, was tussen de plaatsen Dorst en Molenschot urenlang afgesloten voor het verkeer, maar ging omstreeks 22.00 uur weer open.

Kort na 16.00 uur kreeg de politie een melding dat er schoten gehoord waren in een bos nabij de woning. Politiemensen zagen een bestelwagen richting het huis het huis rijden en de bewoner het huis in gaan. Omdat de man bekendstaat als vuurwapengevaarlijk werd besloten de woning nog niet binnen te vallen.

Hoe hij aan de aandacht van de politie is ontsnapt is niet bekend. De politie blijft op zoek naar de bewoner. Hij werd vorig jaar al eens opgepakt toen hij met een luchtgeweer schoot op een vuilnisbak bij een picknickplaats waar mensen bij in de buurt stonden.