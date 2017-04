De politie deed zaterdag met veel agenten en een arrestatieteam een inval in een azc in Almere. Maandag liet het Openbaar Ministerie weten dat de actie kwam na een melding over wapens. Maar die zijn niet gevonden, en ook drugs zijn niet aangetroffen, meldt het OM.

Enkele mensen werden gearresteerd maar die zijn allemaal weer vrijgelaten.

Leden van het arrestatieteam trokken in de gebouwen van deur tot deur. Volgens Omroep Flevoland zijn achttien mensen verhoord.