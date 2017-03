De politie heeft woensdagochtend in een woning aan de Jan Vethkade in Dordrecht het levenloze lichaam gevonden van een jongen. Een man die zich ook in de woning bevond is aangehouden.

Volgens lokale media zou het slachtoffer een tienjarige jongen zijn en is zijn vader verdachte, maar een woordvoerster van de politie kon dat niet bevestigen. Ze kon ook nog niet zeggen of het om een misdrijf gaat. De politie doet onderzoek naar de omstandigheden.