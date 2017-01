Politie verklaart gewonde man onterecht dood

De politie heeft dinsdag ten onrechte een man uit Meppel doodverklaard. Op basis van „verkeerde informatie” bevestigde de politie een regionaal nieuwsbericht dat de 54-jarige man was overleden, nadat hij door vuurwerk zwaargewond was geraakt. Het bleek niet te kloppen. „Een leidinggevende gaat persoonlijk excuses maken aan de familie. Wij betreuren deze foutieve berichtgeving ten zeerste”, aldus de politie in Drenthe.

Volgens een woordvoerder ligt de man wel „in zeer kritieke toestand in het ziekenhuis”. Hij raakte in de nieuwjaarsnacht gewond door het afsteken van vuurwerk. Voor strafbare feiten heeft de politie geen aanwijzingen gevonden.