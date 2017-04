De brandweer Groningen heeft zondagnacht onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van eventuele schadelijke of brandbare stoffen in een politiebureau in Uithuizen. Enkele agenten klaagden over ‘prikkende ogen’. De brandweer kon echter niets vinden wat dit zou verklaren.

Volgens een woordvoerder moesten de aanwezige agenten tijdens het onderzoek buiten wachten. Rond 0.30 konden zij hun werk hervatten.