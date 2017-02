Politie Suriname onderschept partij cocaïne

De Surinaamse politie heeft een transport van bijna 1000 kilo cocaïne naar Nederland en België voorkomen. De drugs werden op 6 februari aangetroffen in twee containers die in de haven van Suriname klaarstonden voor transport naar Europa.

Elf verdachten zijn aangehouden, een is er inmiddels vrijgelaten, aldus de politie donderdag. Er zijn geen Nederlanders onder de verdachten. Twee van de aangehouden personen werken bij de douane, een derde is inklaarder en vervult douaneformaliteiten voor in te voeren goederen. De politie zoekt nog een twaalfde verdachte.