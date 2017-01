Politie schiet op auto bij achtervolging

De politie heeft in Heerenveen op een auto geschoten die op agenten inreed. Op Twitter meldt de politie dat de auto in Sint Nicolaasga een stopteken had genegeerd, waarna agenten de achtervolging inzetten.

In Heerenveen reed de bestuurder op agenten in. Hierop schoot de politie op het voertuig, dat daarop weer wegreed. De achtervolging eindigde bij een McDonald’s, waar een politieauto tegen het voertuig van de verdachten reed.

Twee verdachten, een man en een vrouw, zijn aangehouden. Hun identiteit is nog niet bekend.

Tijdens de achtervolging raakten meerdere politieauto’s beschadigd. De politie onderzoekt de zaak.