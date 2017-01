Politie pakt verdachte gewelddadige overval

De politie heeft in Den Helder de gezochte voortvluchtige vermeende overvaller Geoffrey D. opgepakt. De man werd gezocht wegens een gewelddadige overval in Landgraaf in mei afgelopen jaar en stond op de nationale opsporingslijst. Agenten hielden de man zaterdagavond aan toen hij probeerde in te breken, meldde de politie dinsdag.

D. zou samen met een kompaan op 10 mei verkleed als agent een woning hebben overvallen. De bewoner werd neergeschoten en raakte zwaargewond. De tweede verdachte in deze zaak werd begin oktober in Maasmechelen (België) aangehouden.