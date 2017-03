Bouwvakkers hebben maandagochtend vroeg spandoeken ontdekt bij een moskee in aanbouw in Weesp. De gealarmeerde politie heeft de volgens haar „discriminerende spandoeken” meegenomen en is op zoek naar getuigen die iets verdachts hebben gezien bij het bouwterrein aan de M. Nijhoffstraat.

Op de doeken staat ondermeer ‘Islam = terreur’ en ‘Stop de bouw. Kom in verzet’ is te zien op foto’s op de website WeesperNieuws.nl.