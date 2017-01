De politie in Tilburg is een onderzoek gestart naar de dood van een man die vrijdagavond gewond op straat in de Brabantse stad is gevonden. Het slachtoffer werd omstreeks 22.40 uur voor het snookercentrum op de Professor Romeinstraat gevonden. Hij werd ter plaatse gereanimeerd en naar een ziekenhuis vervoerd. Daar overleed de man.

Onduidelijk is nog hoe de man gewond is geraakt. De politie roept getuigen op zich te melden.