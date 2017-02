Politie kreeg brief over doden Hellevoetsluis

Het politieteam dat onderzoek doet naar de gewelddadige dood van twee mannen in Hellevoetsluis, heeft van een anonieme afzender een brief ontvangen. In het schrijven staat „belangrijke informatie” en worden details vermeld. De politie maakte het bestaan van de brief dinsdagavond bekend in tv-programma Opsporing Verzocht, in de hoop met de schrijver in contact te komen.

Wat er precies in de brief stond, heeft de politie niet vrijgegeven.

De slachtoffers waren een 29-jarige man uit Hellevoetsluis en een 22-jarige Rotterdammer. Ze werden op tweede kerstdag doodgeschoten in een woning op de Branding, waar ze op bezoek waren. In de zaak zijn tot nog toe vier mannen aangehouden. Twee van hen zitten nog vast.

Het vuurwapen is nog niet gevonden, ondanks het dempen van een sloot waar het mogelijk zou kunnen liggen.

De politie maakte verder bekend dat in de Zuid-Hollandse plaats ook begin november vermoedelijk schoten zijn gelost, op een parkeerplaats bij een supermarkt. Het onderzoeksteam vermoedt een verband met de fatale schietpartij.