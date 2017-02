De politie heeft in Rotterdam een 23-jarige man aangehouden die lid is van een motorclub. In zijn woning werden een vuurwapen, kogels, zwaar vuurwerk, tientallen pillen en attributen voor de verkoop van drugs gevonden.

De man is dinsdag aangehouden en zat woensdag nog vast voor verhoor, meldde de politie woensdag. Politie, justitie en gemeenten proberen motorclubs als Hells Angels en Satudarah die zich buiten de wet plaatsen hard aan te pakken.