Politie hoeft nota’s feestjes niet te betalen

De politie hoeft de facturen van de omstreden feesten en borrels van de centrale ondernemingsraad (COR) vooralsnog niet te betalen. Dat heeft de Haagse rechter donderdag in kort geding bepaald in een spoedprocedure, aangespannen door een evenementenbureau.

Het evenementenbureau heeft volgens de kortgedingrechter onvoldoende bewijs aangeleverd dat het de opdrachten had gekregen. De opdrachten weken volgens de uitspraak af van de offertes die zijn gedaan. De facturen waren veel hoger.

Het bureau organiseerde meerdere feesten voor de later in opspraak geraakte COR, zoals een arrangement met overnachting in het Amstel Hotel. De politie weigerde de nota’s oplopend tot circa 20.000 euro voor feesten in december 2015 te betalen.

Voor het argument van het evenementenbureau dat het voor meerkosten opdracht had gekregen van de toenmalige COR-voorzitter is echter geen bewijs gevonden. Deze wensen zouden door hem mondeling aan de organisator zijn doorgegeven, soms pas tijdens het feest, zo voerde het bureau aan.

In zijn vonnis zegt de rechter niet te kunnen zien of het klopt dat de politie opdracht heeft gegeven voor de bedragen die het evenementenbureau nu betaald wil hebben. Om die reden wordt de vordering afgewezen. In de spoedprocedure is het niet mogelijk om alsnog bewijs te leveren door bijvoorbeeld getuigen te horen. Dat kan wel in een andere, meer tijd vergende procedure.