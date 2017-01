Politie-expert: Agenten laks met training

Veel agenten halen niet het verplichte aantal trainingsuren waarin ze oefenen met bijvoorbeeld het dienstwapen. Die kritiek uit politiewetenschapper dr. Jaap Timmer zaterdag in deze krant.

„Agenten laten die training vaak versloffen, bijvoorbeeld omdat ze zeggen dat ze het te druk hebben. Ik maak me echt zorgen over die laksheid”, zegt Timmer, politiesocioloog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en expert op het gebied van geweldsgebruik door en tegen de politie.

„Ik kom geregeld in politietrainingscentra en hoor van trainers daar dat de opkomst nogal eens bedroevend laag is. Ook in dossiers van de rijksrecherche, waarin optreden van de politie wordt onderzocht, lees ik nogal eens dat agenten niet voldoen aan hun trainingsverplichting van minimaal 32 uur per jaar.”

Voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond (NPB) deelt de zienswijze van Timmer. „Er valt qua training nog een wereld te winnen. Te weinig agenten volgen daadwerkelijk de voorgeschreven 32 uur training per jaar. Het is erg belangrijk dat agenten in staat zijn om zich goed te verweren tegen mensen die agressief zijn tegen de politie. En dienders moeten juist ook adequaat kunnen optreden tegen agressievelingen die onschuldige burgers aftuigen.”

Roep om stevigere bewapening politie neemt toe

In een schriftelijke reactie stelt zegsman Frank van der Voort van de korpsleiding dat de politietop het „onwenselijk vindt als agenten niet het aangeboden aantal trainingsuren (kunnen) volgen. Omdat er verschillen blijken te zitten in hoeveel trainingsuren agenten daadwerkelijk per jaar draaien, zal dit in de komende jaren worden bijgehouden. Zodat daar beter op kan worden gestuurd.”

Trainingsuren zijn een middel, geen doel op zich, geeft hij aan. „Sommige agenten hebben meer trainingsuren nodig dan andere agenten om aan de toetsingseisen te voldoen. Dit heeft alles te maken met niveau, ervaring en de werkplek van de medewerker. Wie in zijn dagelijkse werk veelvuldig geweldsmiddelen toepast, heeft op den duur wellicht minder trainingsuren nodig om vakbekwaam te blijven dan een collega die zelden geweld gebruikt.”

De politie wil „leren in de praktijk” bevorderen, stelt Van der Voort. „Dat werkt beter dan de eenzijdige focus op meer trainingsuren op het trainingscentrum.” Hij wijst erop dat agenten de toetsen binnen de Integrale Beroepsvaardigheid Training (IBT) moeten halen om de straat op te kunnen. „Met het halen van die toetsen toont een agent zijn vakbekwaamheid aan. Daarvoor is deelname aan de training van groot belang.”