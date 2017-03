Politie erkent fouten in zaak dood Talitha

De politie in Noord-Holland heeft fouten toegegeven in het onderzoek naar de dood van de Amsterdamse Talitha (25) in 2013. In een brief aan de nabestaanden van de jonge vrouw geven de chef van de Eenheid Noord-Holland en die van de Landelijke Eenheid toe dat twee verantwoordelijke politieambtenaren „onzorgvuldig” hebben gehandeld in het onderzoek. Dat bevestigt advocaat Sébas Diekstra maandag.

De vrouw werd in april 2013 dood op het spoor gevonden bij Heerhugowaard, overreden door een trein. In de brief constateren de beide politiechefs dat „de verantwoordelijke politieambtenaren essentiële informatie niet hebben meegenomen in de afweging om forensische opsporing ter plaatse te laten komen”. Zij hadden kunnen en moeten weten dat nader forensisch onderzoek naar de doodsoorzaak noodzakelijk was, aldus de brief.

Talitha lag volgens de verklaring van de machinist al roerloos op de rails toen ze in Heerhugowaard door de trein werd overreden. Dat gegeven en de verwondingen die ze had, stroken volgens onafhankelijk forensisch patholoog Frank van de Goot niet met een zelfdoding.

„Er is te snel uitgegaan van zelfdoding en er zijn daardoor mogelijk sporen vernietigd”, zegt Diekstra namens de nabestaanden. „Een aantal voor de nabestaanden zeer cruciale vragen zal hierdoor waarschijnlijk onbeantwoord blijven.”

Aan de nabestaanden zijn excuses gemaakt en bloemen aangeboden. „De politie Noord-Holland heeft de klachten zeer adequaat opgepakt en naar tevredenheid van de nabestaanden afgewikkeld”, zegt hun raadsman Diekstra. „Dat men de gemaakte fouten nu erkent, getuigt van een zeer professionele houding. Wij hebben zeker het idee dat ze van deze zaak willen leren.”’

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in een eerder stadium al verontschuldigingen aangeboden.