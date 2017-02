Politie doet extra check beveiliging Wilders

De politie gaat een extra check doen bij de beveiliging van Geert Wilders. De medewerkers van de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB), die direct of indirect betrokken zijn bij het beveiligen van de PVV-leider, worden extra gecontroleerd.

De politie laat zaterdag weten dat ze zorgvuldigheid boven alles stelt en er zeker van wil zijn dat zij geen enkel feit of omstandigheid over het hoofd ziet. Indien daartoe aanleiding bestaat, volgt alsnog een uitvoerige aanvullende screening.

Faris K. loslippig over beveiliging Wilders

Politiemedewerker Faris K. van de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) werd maandag gearresteerd omdat hij informatie zou hebben doorgegeven over de beveiliging van Wilders. Hij werd vrijdag weer vrijgelaten omdat hij de informatie niet had gelekt naar een criminele organisatie. Hij bleek al eerder te zijn aangehouden. Naar aanleiding van de arrestatie besloot Wilders zijn campagne voor de verkiezingen op te schorten. Hij zou zaterdag gaan flyeren in Volendam.

Minister Stef Blok van Justitie maakte vrijdag bekend dat er al in 2015 twee mensen uit het beveiligingsteam van PVV-voorman Geert Wilders op non-actief waren gesteld. De twee broers waren aangehouden op verdenking van witwassen. Zij zijn nog steeds verdachte in hun strafzaak.

Nog twee beveiligers Wilders over de schreef

Korpschef Erik Akerboom heeft vrijdag samen met Jannine van den Berg, de politiechef van de Landelijke Eenheid waartoe de DBB behoort, gesproken met een aantal beveilogers van de dienst. „Ik heb alle begrip voor de impact die deze situatie heeft op de heer Wilders, zeker op dit moment. Tegelijkertijd constateer ik dat dit iedereen bij de DBB eveneens enorm raakt. Het zijn gedreven politiemensen die zich dagelijks inzetten voor de veiligheid van onder meer volksvertegenwoordigers. Dan komt zo’n gebeurtenis keihard aan, ook al tonen ze gelukkig de veerkracht om professioneel hun taken te blijven vervullen”, aldus Akerboom.