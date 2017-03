Politie: Brand Genemuiden door spelende kinderen

De politie denkt dat de grote brand afgelopen weekend in een bedrijfspand in Genemuiden het gevolg is van „uit de hand gelopen kinderspel”. Bij de brand raakte niemand gewond.

„De rol van enkele minderjarigen wordt onderzocht”, aldus een woordvoerder maandag. „Uit privacyoverwegingen worden tijdens dit onderzoek verder geen mededelingen gedaan.” Zaterdag zei de mede-eigenaar van het bedrijf tegen De Stentor dat volgens hem met een spuitbus deodorant door een gat in de spouwmuur was gespoten. Met vuur erbij zou dat het effect hebben gehad van een kleine vlammenwerper.

Een loods van het bedrijf aan de Burgemeester Ten Veldestraat in Genemuiden werd door de brand volledig in de as gelegd. Deeltjes van het kankerverwekkende asbest die in de omgeving waren neergedwarreld, moesten worden opgeruimd. Bewoners van zo’n tien huizen in de Overijsselse plaats werden vanwege de brand en het vrijgekomen asbest tijdelijk elders ondergebracht.