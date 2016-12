Politie bij jaarwisseling alert op aanranders

Agenten die tijdens oud en nieuw op straat patrouilleren, gaan scherp letten op tekenen van zakkenrollerij en aanrandingen, zoals die vorig jaar op grote schaal plaatsvonden in Keulen en andere Duitse steden. Dat meldde De Telegraaf woensdagmorgen.

In Weert heeft burgemeester Heijmans via een noodbevel al huisarrest opgelegd aan 26 overlastplegers. Burgemeester Wienen van Haarlem, die namens de Nederlandse gemeenten met het kabinet praat over asielvraagstukken, zegt dat burgemeesters en politie uitvoerig hebben gesproken over het risico op een herhaling van de situatie in Keulen.

De politie heeft tot en met 18 december ruim 20.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Dat blijkt uit de laatste gegevens van het openbaar ministerie. De hoeveelheid vuurwerk die is onderschept, is aanmerkelijk minder dan vorig jaar. Toen was er in dezelfde periode ruim 38.465 kilo vuurwerk gevonden. Een van de redenen is dat bepaalde soorten zwaar vuurwerk die vorig jaar illegaal waren nu wel zijn toegestaan. Goedgekeurd vuurwerk mag alleen op de laatste drie dagen van het jaar worden verkocht.

Op basis van de huidige weersverwachtingen voorziet het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) tijdens de jaarwisseling weinig smog in de lucht. Toch waarschuwt het instituut voor een „kortstondige piek” aan smog waar mensen met longaandoeningen last van kunnen hebben. De concentraties fijnstof zullen echter snel dalen omdat er naar verwachting veel wind staat, zei een woordvoerster van het instituut gisteren.

Naar verwachting is het op oudjaarsdag vrij droog. Rond middernacht zal de gevoelstemperatuur bij het vriespunt liggen. Er is kans op lichte regenval. Later op nieuwsjaarsdag gaat het harder regenen.