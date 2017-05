Platform: opnieuw actie tegen mug afdwingen

Het platform ‘Stop invasieve exoten’ gaat dinsdag in hoger beroep opnieuw proberen om minister Edith Schippers (Volksgezondheid) tot actie te dwingen tegen de Aziatische tijgermug. De rechtbank in Rotterdam bepaalde vorig jaar dat de minister niets hoeft te doen tegen bedrijven die gebruikte autobanden importeren die met tijgermuggen zijn besmet.

Het platform had om actie gevraagd, omdat de muggen meer dan twintig virusziekten kunnen verspreiden, waaronder zika en dengue. Het College van Beroep buigt zich dinsdag in Den Haag over de zaak.

Het platform noemde de uitspraak van de rechtbank teleurstellend en besloot beroep aan te tekenen. Volgens het platform worden gebruikte autobanden verkocht aan boeren die er kuilgras mee afdekken of aan speeltuinen als speelobject. Als daar tijgermuggen in zitten, zou dat tot problemen kunnen leiden.