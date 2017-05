„Plastic deeltjes via wasmachine op het bord”

Het wassen van synthetische kleding is mogelijk gevaarlijker voor de gezondheid dan tot nu toe gedacht, stelt de Plastic Soup Foundation (PSF) dinsdag op basis van onderzoek.

Door het machinaal wassen komt een groot deel van de synthetische plastic kledingvezels in het water terecht en uiteindelijk in het voedsel dat we eten. Volgens de onderzoekers gaat het om bijna 35 procent van de zogeheten primaire microplastics, minuscule plastic deeltjes.

Zij vonden de vezels terug in plankton, zowel gekweekte als wilde mosselen, in zeezout en in honing. Het totaalaantal diersoorten dat hinder heeft van plastic ligt volgens de organisatie nu op 1220 en blijft stijgen.

„Er was al langer bekend dat microplastics uit cosmetica in ons water terechtkomen. Maar uit dit onderzoek komt naar voren dat de vervuiling door kledingvezels nog vele malen groter is”, aldus PSF. Het gebruik van synthetische vezels in kleding is de afgelopen dertig jaar sterk gestegen.