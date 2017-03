Plasterk pleit voor links blok

De linkse partijen in de Tweede Kamer moeten de handen ineen slaan onder leiding van GroenLinks-voorman Jesse Klaver. Daarvoor pleit demissionair minister Ronald Plasterk in een ingezonden brief in de Volkskrant van maandag.

De PvdA-bewindsman stelt in zijn opiniestuk dat links als geheel enorm heeft verloren bij de verkiezingen en bovendien „compleet verdeeld” is. De partijen zouden elkaar bestrijden in plaats van hun rechtse rivalen. „En dan moet je niet verbaasd zijn dat de kiezers weglopen”, concludeert Plasterk.

Volgens de minister is het niet in het belang van het land of de PvdA als de partij blijft „doormodderen” of zichzelf opdoekt. Hij ziet meer heil in de vorming van een links blok in de Tweede Kamer, dat in zetelaantal de tweede partij van het land zou worden.

Plasterk vindt Klaver de logische leider van zo’n gecombineerde fractie, omdat GroenLinks nu groter is dan de PvdA. „Idealiter zou ook de SP zich in de linkse blok begeven. Dan zou een brede linkse partij ontstaan die op bepaalde onderwerpen zichtbaar verschillende vleugels heeft.”

De minister hoopt dat linkse partijen bereid zijn bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen met gecombineerde lijsten te komen. Hij ziet vooral in Amsterdam goede kansen om dat te realiseren. Daar „zijn de twee oppositiepartijen GL en PvdA gemakkelijk te combineren”, meent hij.

Volgens Plasterk is de tijd rijp voor dergelijke linkse samenwerking. „Als er één moment is om dit proces in gang te zetten is het nu”, schrijft hij. „In plaats van negatieve aandacht voor het verlies op links genereert het interesse, en respect, net op tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen.”