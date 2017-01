Plan voor Europese databank onopgeloste misdrijven

De Nederlandse politie neemt het voortouw in de realisatie van een Europese databank waarin alle oude onopgeloste misdrijven –cold cases– binnen Europa staan.

Dat zeggen de twee chefs van de coldcaseteams van Utrecht en Den Haag, respectievelijk Wim Perlot en René Smulders, donderdag in een vraaggesprek met het Reformatorisch Dagblad.

Perlot en Smulders bereiden momenteel in Nederland een internationaal congres over cold cases voor. Op die bijeenkomst, die er naar verwachting nog dit jaar komt, zullen in elk geval alle Europol-landen aanwezig zijn.

Volgens Perlot is er in het buitenland veel interesse voor de Nederlandse aanpak van onopgeloste ernstige misdrijven. „Noorwegen, Spanje, Duitsland, België en Frankrijk hebben al belangstelling getoond. Een moordenaar houdt meestal niet op bij de grens.”

Seriemoordenaars

„Als elke cold case in Europa dertig specifieke kenmerken krijgt en je brengt die samen in een centrale databank, kun je misdrijven in diverse landen heel snel naast elkaar leggen en met elkaar vergelijken”, vult Smulders aan. „Zo’n databank kan een hit opleveren en zelfs seriemoordenaars ontmaskeren.”

Smulders geeft een voorbeeld: „In Nederland hebben we onopgeloste kindermoorden, evenals in België, Oostenrijk, Duitsland en andere Europese landen. Stel dat uit de vastgelegde kenmerken blijkt dat de moorden opvallende overeenkomsten vertonen, dan kan het computersysteem verbanden leggen. Dat biedt nieuwe perspectieven.”

Later vandaag komt het uitgebreide vraaggesprek met de rechercheurs online.