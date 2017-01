Plaatselijke ijzel in westelijke provincies

Na enkele uren van sneeuwval is er in het westen van het land ijzel ontstaan. Volgens Weeronline ijzelt het in onder meer Den Helder, Stavoren en Rotterdam.

In Noord- en Zuid-Holland ligt lokaal tot 2 centimeter sneeuw. De komende uren krijgt ook het midden van het land met lichte sneeuwval te maken, overgaand in ijzel aan het eind van de nacht. Zaterdagochtend vroeg is er kans op sneeuw en ijzel in het oosten.

Het verkeer moet de hele dag rekening houden met gladheid, al gaat in het westen naar verwachting zaterdagmiddag de ijzel over in lichte regen. In het oosten is er tot in de avond kans op ijzel.

Rijkswaterstaat raadt mensen die niet per se weg hoeven aan niet de weg op te gaan. Het KNMI heeft voor de nacht van vrijdag op zaterdag code oranje afgegeven voor het hele land.