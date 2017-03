„Piloot om veiligheid terecht uitgeroosterd”

Luchtmachtpiloot en klokkenluider Victor van Wulfen is om veiligheidsredenen terecht tijdelijk niet ingeroosterd voor vliegdiensten, zo heeft de Haagse voorzieningenrechter maandag bepaald. De commandant van de vliegbasis Eindhoven heeft volgens de rechter „in redelijkheid kunnen twijfelen of de man in staat was zijn taken als vlieger veilig uit te voeren”.

De piloot had een kort geding aangespannen tegen het ministerie van Defensie, omdat hem in februari een week rust was voorgeschreven en een gesprek met een psycholoog was aangeboden. Van Wulfen vermoedde opzet. Hij trok vijf jaar geleden aan de bel over veiligheidsincidenten op de vliegbasis Eindhoven. Hij werkte destijds als piloot op een Hercules-vrachtvliegtuig en werd na een procedure als klokkenluider in het gelijk gesteld. In 2015 werd hij gerehabiliteerd.

Zijn recente uitlatingen op sociale media waren volgens de commandant van de vliegbasis, Elanor Boekholt-O’Sullivan, aanleiding tot ingrijpen. Zij sprak tegen Van Wulfen haar zorgen uit over diens uitingen van boosheid, strijdbaarheid en frustratie. Zij ontkende tijdens de zitting opzet. „Als uit een gesprek met een van onze vliegtuigpsychologen blijkt dat ik een overbezorgde commandant ben, zit hij morgen weer in de cockpit.”

Van Wulfen bracht daar in kort geding tegen in dat er veel „gekletst” wordt. Mensen over wie hij een boekje heeft opengedaan, werken nog steeds op de basis.