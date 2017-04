Piloot (21) redde collega’s en stortte zelf in Haringvliet

Zes bemanningsleden konden de Halifaxbommenwerper verlaten. De piloot, die het toestel zo lang mogelijk in de lucht hield, kon dat niet meer. De 21-jarige Thomas Noble Forster stortte vermoedelijk in het Haringvliet. Op 22 april wordt voor hem bij Stad aan ’t Haringvliet een paneel onthuld.

Forster en zijn bemanning vertrekken in de avond van 3 april 1943 met hun Halifax vanaf een vliegveld in het noorden van Engeland. Hun vliegtuig maakt deel uit van een strijdmacht van 338 zware bommenwerpers die de stad Essen in het Ruhrgebied moeten bestoken. De Ierse Forster begint aan zijn zestiende missie en mag daarmee een ervaren piloot worden genoemd.

Vlammenzee

Na het bombardement zetten Forster en zijn collega’s met hun viermotorige bommenwerper weer koers richting Engeland. Echter, boven Nederlands grondgebied gaat een van de bakboordmotoren sputteren. Het toestel verliest hoogte. Boordwerktuigkundige Hodgson probeert uit te vinden wat het probleem is. Ondertussen moet de piloot de zoeklichten van het luchtafweergeschut ontwijken.

Het toestel raakt uit de koers en daalt naar 3 kilometer hoogte. Dan kan een van de stuurboordmotoren de extra werklast niet meer aan. De motor begeeft het en vliegt met een luide knal in brand. Hodgson schreeuwt naar Forster dat hij de vlammenzee niet onder controle krijgt.

Er is geen redden meer aan, beseft ook de gezagvoerder. Hij beveelt de bemanning het toestel te verlaten. Radiotelegrafist Eric Drury reikt Forster zijn parachute aan, maar die is te druk bezig om het toestel in de lucht te houden en legt deze naast zich neer. Eén voor één verlaten de bemanningsleden het toestel.

Wat zich verder in de lucht afspeelt, blijft een raadsel. De zes bemanningsleden die uit het vliegtuig springen, overleven de oorlog in krijgsgevangenschap. Van Forster wordt nooit meer wat gehoord. Waarschijnlijk stort hij met het toestel in het Haringvliet.

Familie

In oktober 2016 bezochten familieleden van de piloot samen met mensen van de stichting WO2GO de plek waar het vliegtuig waarschijnlijk is gecrasht. Het bezoek bracht de komst van een herdenkingspaneel dichterbij. Dat wordt op 22 april op de Zeedijk bij Stad aan ’t Haringvliet onthuld. Daar zal een grote afvaardiging van de familie Forster uit Ierland bij aanwezig zijn. Tijdens de ceremonie, die even na 14.00 uur begint, worden gedichten voorgedragen en liederen gezongen. Even na 15.00 uur komen twee vliegtuigen over die zijn gebouwd in 1943.

Het monument op de Zeedijk is het negentiende paneel op Goeree-Overflakkee dat herinnert aan geallieerde vliegeniers. De vorige keer dat er een paneel op het eiland werd geplaatst, was twee jaar geleden. Toen werd bij Ouddorp een paneel onthuld ter nagedachtenis aan de bemanning van een B-17-bommenwerper die op 5 april 1945 neerstortte.