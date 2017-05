Persmuseum gefuseerd met Beeld en Geluid

De fusie tussen het Persmuseum en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is een feit. Woensdagavond is het samengaan beklonken met het zetten van handtekeningen, meldt Beeld en Geluid donderdag.

Door de bundeling ontstaat één organisatie die de geschiedenis en actualiteit van media, pers en journalistiek belicht en alle betrokken collecties beheert.

„De collectie en expertise van het Persmuseum vormen een welkome aanvulling op de mediacollectie van Beeld en Geluid. Door deze fusie kunnen wij het belang van pers en media voor een open en vrije samenleving nog beter laten zien”, aldus Beeld en Geluid-topman Jan Müller.

In het Persmuseum in Amsterdam is van 12 mei tot en met 18 juni nog een expositie te zien over cartoontekenaar Yrrah. Daarna gaat het museum dicht en verhuist de collectie naar Beeld en Geluid in Hilversum.