Pennen met adrenaline teruggeroepen

Een aantal pennen met adrenaline, waarmee mensen met zware allergieën zichzelf kunnen injecteren, wordt teruggeroepen. Dat heeft registratiehouder (Meda Pharma BV) besloten in overleg met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De aanleiding is dat twee exemplaren in Japan niet werkten.

Voor de zekerheid worden enkele partijen teruggehaald: 5ED824D, 5ED824E, 6ED117N, 6FA292J van Meda Pharma5ED824E en 6ED117E van Euro Registratie Collectief. De partijnummers zijn te vinden op de pen zelf en op de verpakking. Ze staan bij de vermelding ‘Lot-nummer’.

De kans op een niet-werkende pen is overigens zeer klein, aldus IGZ.

Mensen met een EpiPen uit genoemde partijen kunnen deze kosteloos omruilen bij hun apotheek.