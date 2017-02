Pechtold: VVD verbergt lastenverzwaring

Een volgend kabinet moet als eerste de lastenverlichting oppikken. Dat stelt Alexander Pechtold, voorman van D66, in De Telegraaf. Hij haalt in het interview uit naar premier Mark Rutte (VVD), die zou verzwijgen dat hij de lasten wil verhogen.

De VVD schrijft in haar verkiezingsprogramma dat de internationale afspraken (Parijs) om de CO2-uitstoot te verlagen, moeten worden nagekomen. Rutte zette ook zijn handtekening onder het klimaatakkoord. „Maar in de doorberekening van dat verkiezingsprogramma zie ik nergens geld. Een stem op de VVD betekent dat mensen na 15 maart rond de drie of vijf miljard extra lastenverzwaringen tegemoet kunnen zien. Ik vind het boerenbedrog. We kennen onder Rutte de hoogste lastendruk in twintig jaar tijd. Experts zeggen niet voor niets dat de hoge loonbelasting onze werkgelegenheid in de weg zit.”

Ook als het gaat om het reduceren van de hypotheekrenteaftrek haalt Pechtold uit naar de premier. D66 wil de hypotheekrenteaftrek met twee procent per jaar verminderen. „Ik vertel het voor de verkiezingen. Ik ben geen Rutte!”