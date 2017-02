Patiëntenfederatie: een second opinion loont

De helft van de patiënten die bij een andere arts een second opinion vraagt, krijgt van die dokter een ander behandeladvies. Maar lang niet alle patiënten durven een tweede mening te vragen. Een op de vijf die een second opinion wil, durft dat niet tegen de eigen arts te zeggen. Mensen die het wel met de dokter bespreken, geven in een kwart van de gevallen aan dat ze na dat gesprek geen behoefte meer hadden aan een tweede mening.

Dat blijkt uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland onder ruim 2300 mensen die in 2015 of 2016 een second opinion vroegen of hadden willen vragen. De reacties komen uit het patiëntenpanel van de federatie, waar 25.000 mensen lid van zijn. Het zijn patiënten met onder meer chronische en levensbedreigende ziektes.

Directeur Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie zegt dat het onderzoek aantoont dat patiënten die twijfelen aan de dokter of aan de behandeling altijd moeten vragen een tweede dokter te laten meekijken. „Het zegt wel iets als in de helft van de gevallen een ander advies wordt gegeven.”