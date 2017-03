Partijen ruziën over afschaffing eigen risico

Tijdens het zogenoemde Carré-debat zondag in Amsterdam zijn de lijsttrekkers van acht partijen elkaar meteen in de haren gevlogen over de vraag of het eigen risico in de zorg moet worden afgeschaft. SP, PvdA, GroenLinks, 50PLUS en Partij voor de Dieren willen af van dat eigen risico. VVD, D66 en CDA houden vast aan de eigen risico.

In zijn eerste debat deze verkiezingscampagne waarschuwde VVD-lijsttrekker Mark Rutte voor de gevolgen van afschaffing. Het is niet gratis, zei hij. Of de zorgverzekering wordt duurder of de belastingen moeten omhoog om het te betalen.

Lodewijk Asscher van regeringspartner PvdA verdedigde de afschaffing. „Het kan en moet. We kunnen dat nu doen juist omdat het beter gaat met Nederland.” Maar daar reageerden andere partijen sceptisch op. Waarom is het deze regeerperiode dan niet gebeurd, vroegen zij zich af.

SP-lijsttrekker Emile Roemer verweet de tegenstanders van afschaffing asociaal gedrag. „Het eigen risico is een ordinaire boete op ziek zijn.”