Parool wint prijs voor vormgeving

Het Parool is samen met de Duitse krant Die Zeit uitgeroepen tot ’World’s Best Designed Newspaper’. De prijs is gebaseerd op verschillende onderdelen: inhoud, hoe een verhaal visueel wordt verteld, gebruik van koppen en fotografie, de ‘stem’ van de krant en de algehele vormgeving.

De prijs, die door hoofdredacteur Ronald Ockhuysen „de Oscar in krantenland” wordt genoemd, werd toegekend door de Society for News Design, een internationale koepelorganisatie van vormgevers en journalisten.

Over Het Parool zegt de jury: „De krant heeft van de eerste tot de laatste pagina een ongelooflijke energie en vormgeving. Het Parool heeft een eigen stem.” De krant krijgt een dikke pluim voor het gebruik van witregels in lange verhalen, fotografie, illustraties en kleurgebruik. „Deze krant heeft zin.”

Onder de genomineerden waren kranten als The New York Times (VS), De Morgen (België), Welt am Sonntag (Duitsland) en The Guardian (Groot-Brittannië).