Parlementslid spreekt menigte Rotterdam toe

Een Turks parlementslid heeft zaterdagavond bij het consulaat in Rotterdam via een megafoon de menigte toegesproken. Hij riep de aanwezigen op te blijven, desnoods tot morgenvroeg, totdat minister Kaya van Familiezaken heeft kunnen spreken. Ook deed hij de aanwezigen de groeten van president Erdogan.

Het is nog steeds niet van officiële zijde bevestigd dat Kaya in Rotterdam is, maar zij twitterde zelf zaterdagavond dat haar de toegang tot het consulaat werd ontzegd. Het parlementslid, dat werd overstemd door de aanwezigen die riepen om Kaya, verwierp de noodverordening die in Rotterdam is afgekondigd. „Nederland heeft ook de noodtoestand veroordeeld die tijdens de coup in Turkije werd uitgesproken, maar nu doet Rotterdam hetzelfde. Nu staat Nederland vrijheid niet toe.”