Parkeren gehandicapte: gratis tot 638,90 euro

Een gehandicapte moet in de ene gemeente veel meer betalen voor een speciale parkeerplaats en parkeerkaart dan in de andere gemeente. Een inwoner van Oss hoeft er niets voor te betalen, iemand uit Ede is 88,50 euro kwijt en een burger van Almere 110,80 euro. Eindhoven is de duurste gemeente met 638,90 euro, gevolgd door Haarlemmermeer (602,66) en Tilburg (592,37). Het gaat om precies dezelfde voorzieningen.

Dat blijkt uit onderzoek van Kassa. Het is niet duidelijk waarom de prijzen zo verschillen. De parkeerkaart is geldig in de hele Europese Unie en in een paar landen erbuiten.

Kassa heeft gekeken naar de 25 grootste gemeenten van Nederland. Den Haag staat vierde op die lijst met 555,65 euro. Amsterdam (524,50) is vijfde, Utrecht (342,80) elfde, Rotterdam (253,60) vijftiende.