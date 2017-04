Parkeerwachter in Waalwijk afgetuigd om boete

Een 23-jarige man uit Drunen (Noord-Brabant) heeft een parkeerwachter van de gemeente Waalwijk in elkaar geslagen omdat die hem een parkeerboete had gegeven. De man gaf zijn 54-jarige slachtoffer meerdere stompen in zijn gezicht en gaf hem een trap toen de parkeerwachter op de grond lag. Videobeelden van de mishandeling staan op internet.

De vermoedelijke dader is vrijdagavond opgepakt en brengt in elk geval de paasdagen achter tralies door; de politie liet zondag weten dat hij dinsdag wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De verdachte heeft verklaard dat hij „moeilijk met stress om kan gaan”. Inhoudelijk vond hij dat de boete onterecht was omdat hij naar eigen zeggen maar kort had geparkeerd zonder te betalen.